uisp. RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI PISTOIA, È ROBERTO BOSCHI IL NUOVO PRESIDENTE

Il vicepresidente uscente sostituisce Nicola Tesi che ha guidato l’associazione per due mandati consecutivi

PISTOIA. Si è svolto oggi, sabato 9 gennaio presso la sede di Pistoia in modalità mista (presenza e videoconferenza) il congresso del Comitato Territoriale UISP di Pistoia APS che ha portato all’elezione di Roberto Boschi che succede a Nicola Tesi.

Tesi ha guidato l’associazione per due mandati consecutivi e come prevede lo statuto associativo non si è ricandidato.

Il congresso nel rispetto delle norme anti-covid si è svolto su piattaforma Google meet. Tanta la partecipazione, anche a dimostrazione di quanto l’Ente di promozione sportiva abbia fatto negli anni e continui a fare ancora oggi, in questo periodo difficilissimo, per la popolazione di questo territorio.

Numerosi gli interventi dei rappresentanti regionali dell’associazione, come il Presidente Regionale della UISP Toscana Lorenzo Bani ed il Segretario Generale Alessandro Scali.

Nel suo lungo ed appassionato saluto, Nicola Tesi ha voluto ringraziare tutti i consiglieri, collaboratori, dipendenti, gli sportivi, e più in generale che lo hanno aiutato e sostenuto in questi due mandati, molto difficili in quanto il mondo dello sport ha conosciuto tante trasformazioni e difficoltà, ma anche molto belli ed importanti, in cui la Uisp non ha mai perso i valori che da sempre l’accompagnano:

Permettere di fare sport a tutti in sicurezza e promuovere uno stile di vita sano ed all’insegna dell’inclusione e della socialità, che il Covid ha interrotto soltanto temporaneamente.

Il nuovo presidente Boschi, dopo aver ringraziato chi l’ha preceduto, ha già posto le basi per le importanti sfide che l’aspetteranno nel prossimo futuro insieme ai nuovi arrivati che porteranno una ventata di freschezza ed idee nuove per guidare il Comitato Uisp Pistoia APS nei prossimi quattro anni.

Nel congresso insieme a Roberto Boschi sono stati eletti altri 14 consiglieri in parte alla prima esperienza nel comitato in parte riconfermati.

Il nuovo consiglio sarà composto da: Roberto Boschi, Ivo Antonelli, Tatiana Brizzi, Alessio Calistri, Massimo Cerchioni, Elena Drovandi, Alessandro Gai, Isabella Giagnoni, Riccardo Innocenti, Remo Marchioni, Elisa Marsili, Francesca Melani, Mario Marino Orsi, Luca Ricci e Federica Tronci.

Invitati permanenti e membri supplenti sono: Giulia Ottanelli, Alessandro Biagioli, Riccardo Fedi, Guido Amerini e Francesco Lassi, rispettando totalmente lo statuto nazionale sulla parità di genere.

