ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI ON LINE AI CORSI DI CULTURA GENERALE DEL COMUNE

Ci si può preiscrivere fino alle ore 13 del 3 settembre. Per partecipare ai corsi occorre il Green Pass

PRATO. Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di cultura generale promossi dal Comune di Prato e gestiti dalla Biblioteca Lazzerini. C’è infatti tempo fino alle ore 13 di venerdì 3 settembre per effettuare le pre-iscrizioni al link corsielaboratori.comune.prato.it.

Allo stesso link sono visionabili le schede descrittive dei vari corsi, sia di quelli che inizieranno i primi di ottobre che di quelli che prenderanno in via in date successive, con tutte le informazioni relative al costo, durata, luogo e modalità di svolgimento.

Anche quest’anno l’offerta è molto ricca e variegata, con oltre 60 proposte che spaziano in materie assai diversificate: lingue, cultura scientifica, informatica, teatro, musica, arti visive, lettura, scrittura, benessere e molti altri.

Tante quindi le opportunità formative che il Comune, in collaborazione con le associazioni, organizzazioni e soggetti privati del territorio, mette a disposizione della cittadinanza per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze o per impiegare il proprio tempo libero.

Si ricorda che ciascun corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto da ogni singolo modulo e che per partecipare ai corsi occorre il Green Pass, ai sensi del Decreto legge 105 del 23 luglio 2021.

Per informazioni, scrivere a: iscrizionilazzerini@comune.prato.it oppure telefonare al numero 0574 1837841.

