ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL CARNEVALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA

Ecco le modifiche alla viabilità. I provvedimenti saranno in vigore domani domenica 18 febbraio dalle ore 11 alle 19

PISTOIA. Terzo e ultimo appuntamento, domenica 18 febbraio, con il Carnevale in piazza della Resistenza. A partire dalle 14 i carri allegorici torneranno ad animare e colorare il parco tra coriandoli e stelle filanti, per il divertimento di grandi e piccini.

L’ingresso alla manifestazione, organizzata dal Comitato Cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza.

In occasione della manifestazione, sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 11 alle 19.

In piazza della Resistenza, nell’intera area di circolazione, compresa l’area antistante la Fortezza Santa Barbara, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione.

In via dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi e via Martiri della Fortezza sarà in vigore il divieto di transito e di sosta tranne che per i residenti della zona, che potranno passare mediante l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Nel parcheggio Resistenza e nell’area a parcheggio in corrispondenza di via dei Campi sarà in vigore il divieto di circolazione.

In piazza Leonardo Da Vinci, in corrispondenza della rampa di accesso a piazza della Resistenza, sarà obbligatorio proseguire diritto in via Carratica o svoltare a sinistra in direzione di via Cesare Battisti, via Frosini.

In via Carratica (in corrispondenza di via Campo Marzio) sarà obbligatorio proseguire a diritto. In viale Arcadia (in corrispondenza della rotatoria di piazza della Resistenza), direzione obbligatoria a destra.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]