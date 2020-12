ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DELL’ANNO IN VIDEOCONFERENZA

Sei i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Il consiglio comunale torna a riunirsi oggi mercoledì 30 dicembre, a partire dalle 15, in videoconferenza. La diretta streaming può essere seguita sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it), nella sezione dedicata al consiglio comunale, e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sei i punti all’ordine del giorno. Si parte con la presa d’atto del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, seguito dalla discussione sul rinnovo della convenzione tra Provincia e Comune di Pistoia per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale e per il mantenimento dell’ufficio territoriale.

Al terzo punto, l’atto di acquisizione di beni immobili relativo a un tratto di via Maria Tasselli e alla rotonda con via Collegigliato della tangenziale nord, per concludere un procedimento di esproprio avviato nel 2002 e non concluso al momento del collaudo della nuova viabilità avvenuto nel 2009.

Dopo le comunicazioni, previste eccezionalmente al quarto punto dell’ordine del giorno, sarà la volta della mozione presentata dal capogruppo di Pistoia in Azione Iacopo Vespignani sul tema “proroga azzeramento delle tariffe per impianti sportivi”.

Chiude l’assise l’approvazione del progetto “Aree a verde urbane funzionali all’incremento della resilienza territoriale”, con adozione della variante urbanistica, un nuovo progetto, dopo quelli approvati nelle sedute passate, del piano di riqualificazione urbana di Bottegone.

[comune di pistoia]