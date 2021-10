UN AGLIANESE STASERA A “TU SI QUE VALES”

Il tenore Sauro Casseri sarà uno dei protagonisti della terza puntata del talent show di Canale 5

AGLIANA. [a.b.] Stasera, sabato 2 ottobre, nella terza puntata di “Tu si que vales”, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, tra le performance straordinarie degli artisti più variegati ci sarà anche quella di Sauro Casseri, il tenore di San Piero Agliana.

Ex pasticcere in pensione dal 2004 Casseri ha coltivato l’hobby per il bel canto sin dalla adolescenza ma è negli anni Ottanta che decide di seguire delle lezioni di canto che gli permettono di acquisire attraverso la tecnica sempre più sicurezza dei propri mezzi.

Nel 1987 era riserva del tenore Ordonez per la Turandot di Torre del Lago diretta l M° Carelli. Seguirono poi tanti ingaggi ai matrimoni, la partecipazione a concerti e serate di canto operistico. Si è esibito recentemente anche al “Settembre Quarratino” con la filarmonica Giuseppe Verdi.

L’esibizione sarà come sempre giudicata da Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi (anche produttrice dello show, ndr), Rudy Zerbi e, nelle vesti di portavoce della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

Il programma è prodotto da Fascino PGT per Mediaset ed è a cura di Doriana Patanè.

La regia è affidata a Massimiliano Papi, Andrea Vicario e Paolo Carcano.