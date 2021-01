UN ALTRO LUTTO PER LA SCUOLA PISTOIESE, È MORTO IL PROFESSOR ALBERTO BARDELLI

Recentemente aveva pubblicato le sue memorie di ex professore in un libro. Tra due giorni avrebbe compiuto 77 anni

PISTOIA. Ex professore di italiano e maestro di vita è scomparso Alberto Bardelli. Nato il 25 gennaio 1944 “Tino” avrebbe compiuto 77 anni tra due giorni. Laureatosi in lettere e storia alla Università degli studi di Pisa aveva insegnato tra l’altro al “Pacini” di Pistoia.

Nell’ottobre scorso aveva pubblicato il libro “Variamente. viaggi fisici e mentali di uno studente poi professore anomalo”, un vero e proprio testamento raccontando “con parole semplici” la propria passione per l’insegnamento.

“Persona mite, corretta e generosa” così lo descrive Giorgio Federighi in un commento su facebook Alberto Bardelli è stato impegnato anche socialmente.

Scrive di lui Gianpaolo Pagliai: “Amico carissimo , lui poco più giovane di me, conosciuto al Forteguerri … [.. ] Siamo sempre stati amici … nonostante la polemica politica. Io giovane socialista, lui dei giovani del MSI, poi radicale, poi a sinistra! Colto, libero, fumatore accanito, negli ultimi anni raramente usciva dalla sua tana..”. Per molti è stato un professore che “faceva amare la scuola ma soprattutto la vita. Sapeva insegnare, motivare e tutto in allegria..”.

“Un estremo deferente saluto a Alberto Bardelli, la cui improvvisa scomparsa mi tocca profondamente” ha scritto l’assessore Alessio Bartolomei.

“Solo un paio di mesi fa ho letto il tuo libro di viaggi e di memorie ed, anche se hai sempre contestato le mie idee politiche, ho sempre trovato le tue argomentazioni interessanti e profonde”.