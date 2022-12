UN APPELLO AL NUOVO GOVERNO: TORNI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE A PRATO!

Fabio Nesti, presidente del Comitato Provinciale Area Pratese scrive al ministro Matteo Salvini

PRATO. Il Comitato Provinciale Area Pratese torna sulla questione della mancanza dell’ufficio della Motorizzazione Civile a Prato e scrive al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La comunicazione inviata poco prima di Natale dal Presidente del Cpap Fabio Nesti via mail al Ministro e per conoscenza alle autorità provinciali compresi i sindaci dei nostri comuni, fa di nuovo appello all’estrema necessità che il territorio pratese ha di avere di nuovo la propria Motorizzazione Civile residenziale e non più un ufficio assorbito da Firenze.

“È scandaloso che una delle province più motorizzate d’Italia non abbia una sua sede della Motorizzazione Civile” ricorda il Presidente Nesti; “e questa questione, che si trascina ormai da un decennio risulta ancora più paradossale se pensiamo che l’ufficio della Motorizzazione Civile è assente nella terza città dell’Italia centrale dopo Roma e Firenze, che è appunto Prato.

Oltre che al Ministro competente, il nostro appello si vuole estendere anche ai nostri parlamentari, auspicando anche loro interventi miranti affinché torni a Prato questo fondamentale servizio per i cittadini !” conclude Nesti.

LETTERA MINISTRO TRASPORTI SALVINI

La Segreteria del Comitato provinciale area pratese