UN AUTUNNO DA SFOGLIARE, PRESENTAZIONI DI LIBRI E TANTE INIZIATIVE PER BAMBINI

Oggi domenica 7 novembre alle ore 16,30 alla biblioteca comunale Della Fonte la presentazione del libro di Federico Magherini “Rivoluzione clown”

MONTEMURLO. La rassegna Un Autunno da sfogliare, promossa dal Comune con il sistema bibliotecario provinciale, continua a portare a Montemurlo tante belle iniziative dedicate ad adulti e bambini. Per il ciclo Biblioteca Bambino si è aperto ieri nello spazio Libro Parlante della biblioteca (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) la rassegna L’autunno nel giardino dei libri, letture animate e laboratori manuali a tema per bambini dai 3 ai 5 anni (a cura di Euro & Promos).

A Oste al centro sociale Il villaggio del sorriso ogni giovedì alle 16,30 i bambini dai 3 agli 8 anni si possono divertire con il laboratorio di letture animate Intreccio di storie: nonno mi racconti, iniziativa realizzata in collaborazione con la cooperativa La Ginestra e l’associazione Il villaggio aps.

Oggi domenica 7 novembre alle ore 16,30, in occasione delle domeniche di apertura straordinaria della biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte, si svolgerà la presentazione del libro Rivoluzione clown di Federico Magherini.

Ogni rivoluzione è un sogno, e ogni sogno che si realizza può avviare una rivoluzione. Così è stato per il progetto M’illumino d’immenso, nato dalla sinergia fra due clowndottori, un insegnante universitario e una ventina di studenti di Medicina, e dalla condivisione dell’idea di una sanità migliore e di un ospedale in cui il lato umano fosse sempre in primo piano.

Ma ogni sogno che si realizza è in parte anche una rivoluzione personale, come è stato per l’autore, malato cronico e proprio per questo ancor più determinato nel mettersi al servizio degli altri e nel fare la differenza.

Rivoluzione clown è così un saggio del cuore, per chi vuole affacciarsi al mondo del clown che si prende cura degli altri, ma anche il racconto di un’avventura di altruismo e positività nonostante tutto. Dialogherà con l’autore Mirko Gianformaggio, animatore della Compagnia teatrale I Formaggini Guasti.

Per partecipare a tutte le iniziative è obbligatorio il green pass e la prenotazione, chiamando il numero telefonico 0574-558567 o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it

[masi – comune di montemurlo]