“UN CENTINAIO DI PERSONE AMMASSATE SENZA RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO ALL’INGRESSO DELLA QUESTURA”

Un lettore ci scrive: “Una situazione di assoluta illegalità”

PISTOIA. “Vi scrivo per segnalare la situazione di assoluta illegalità che si svolge dal lunedì al giovedì davanti all’ingresso della Questura di Pistoia — Ufficio Immigrazione.

Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho constatato di persona che almeno un centinaio di persone ammassate senza rispetto del distanziamento di legge aspettavano, alcuni addirittura dalle 6 del mattino, per potere avere uno dei 45 ticket giornalieri.

È vergognoso e da paese del terzo mondo che la Questura di Pistoia non abbia un servizio di prenotazione on line o telefonico per potere evitare certi spettacoli.

Se non ci credete recatevi una di queste mattine anche verso le 8 per potere constatare di persona questo scandalo …”.

lettera firmata