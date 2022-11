UN CONVEGNO SUI FLUSSI E LE DINAMICHE ELETTORALI A PISTOIA, PRATO E LUCCA

L’incontro, promosso dalla associazione Amici della politica di Pistoia, si terrà giovedì 10 novembre presso il Centro Mati 1909

PISTOIA. Dopo avere aperto il dibattito sugli effetti che la riforma dei collegi elettorali avrebbe provocato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre scorso a Pistoia, Prato e Lucca, promovendo una iniziativa partecipata da importanti personalità dei territori interessati (fra le quali Guidi, Fazzi, Bicocchi, Lenzi, Galardini), l’Associazione Amici della Politica prosegue l’analisi del voto che ha recentemente cambiato in modo profondo la mappa politica dell’Alta Toscana, organizzando giovedì 10 novembre 2022, alle ore 18.00, presso il Centro Mati 1909 (Toscana Fair), in Via Bonellina 68 a Pistoia (uscita Autostrada), un convegno sul tema Elezioni politiche del 25

settembre 2022: come hanno votato gli elettori nell’Alta Toscana. Flussi e dinamiche elettorali a Pistoia, Prato e Lucca“

Introdurrà il dibattito il Prof. Sandro Landucci dell’ Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

A seguire, l’Associazione presieduta da Luca Bernardi approverà il programma delle attività per il 2023, incentrato sui seguenti temi: multiutility (G. Magrini), immigrazione straniera (S. Turchi), storia Pistoia (M. Ciampi), nuovo piano operativo comunale (M. Cei).

Nelle scorse settimane, l’Associazione ha eletto quale nuovo tesoriere il Dott. Brunetto Pierattini.