UN FINE SETTIMANA ALLA BIBLIOTECA “DELLA FONTE”: LABORATORI, VISITE GUIDATE E PRESENTAZIONI EDITORIALI

Oggi sabato 15 aprile ore 10,30 letture animate e laboratori creativi per bambini. Domani domenica 16 aprile la biblioteca resterà aperta dalle 15 alle 19 e alle ore 17 sarà presentato il libro “I’ Vohabolario pratese”

MONTEMURLO. A Montemurlo nel fine settimana la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” spalancherà le proprie porte e offrirà due giorni di eventi adatti a tutti. Si parte oggi, sabato 15 aprile, con “Opla’… tre salti nell’arte”, le letture animate e i laboratori creativi per bambini tra i 3 e gli 8 anni.

L’appuntamento è alle ore10,30 con “Strani animali!” a cura di Susanna Pellegrini. Come sono strani alcuni animali: lo struzzo mette la testa nella sabbia e alla tartaruga non pesa quella gran corazza? Eppure loro si sentono del tutto normali: basta cambiare il punto di vista.

Un pop-up d’autore, dal gusto vintage ma originalissimo, per far conoscere ai più piccoli alcuni animali meno rappresentati in altri libri e giocare con le “voci” che corrono sul loro conto.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefono 0574 558567, email: biblioteca@comune.montemurlo.po.it ed è necessaria la presenza di un genitore.

Domani domenica 16 aprile continuano le aperture straordinarie della biblioteca dalle ore 15 alle 19 e si potrà approfittare del servizio “Affitta un bibliotecario” per curiosare tra gli scaffali. Si potrà infatti richiedere una visita guidata personalizzata, singola o per piccoli gruppi, per utenti di qualsiasi età, ed un bibliotecario guiderà gli utenti alla scoperta delle collezioni e dei servizi, con suggerimenti di lettura e aiuto nella consultazione dei cataloghi. Il servizio è su prenotazione telefono 0574 558567 o scrivere a: biblioteca@comune.montemurlo.po.it

Sempre domani domenica alle ore 16 alla biblioteca “Della Fonte” si potrà partecipare alla presentazione del libro I’ Vohabolario pratese. Son di Prao e voglio èsse rispettào, pos’i’sasso e mang’i’baho! di Giovanni Petracchi (Edizioni Il Castello, 2021).

Interverranno Luciano Giannelli, già docente di glottologia all’Università degli Studi di Siena, Chiara Recchia per le Edizioni Il Castello e Francesco Venuti. L’ingresso è libero e gratuito.

[masi —comune di montemurlo]