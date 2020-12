UN GRANDE GRAZIE AI NOSTRI MEDICI DI FAMIGLIA

Gianni (Fi Montagna Pistoiese): “Non siamo stati mai abbandonati a noi stessi, gli ambulatori sono rimasti sempre aperti, sempre disponibili, pronti ad accogliere chi chiedeva aiuto”

MONTAGNA. Siamo giunti anche quest’anno 2020, alla sua conclusione, e come tutti gli anni, siamo portati a fare, nel bene e nel male, un resoconto della nostra vita vissuta, e proprio per questo bisognerà dire che non dimenticheremo facilmente quest’anno “horribilis”, anzi non lo dimenticheremo mai; la paura del contagio, la malattia che ha strappato la vita a tanti nostri concittadini, la nostra libertà personale ridimensionata, messa a dura prova, e via e via e via.

Eppure anche in queste tragiche circostanze, non possiamo fare a meno di ringraziare di cuore i medici di famiglia del nostro territorio, della Montagna Pistoiese, un grandissimo grazie di cuore, per la professionalità, la presenza, la dolcezza e il costante supporto.

Non siamo stati mai abbandonati a noi stessi, gli ambulatori sono rimasti sempre aperti, sempre disponibili, pronti ad accogliere chi chiedeva aiuto, chi aveva bisogno di essere curato, dando sempre il loro contributo professionale di MEDICI, e nel solo interesse dei pazienti, perché quella del medico, non è solo una professione ma si può senz’altro dire, senza mezzi termini, è una “Missione”

Sapere che ci sono persone come voi è confortante, grazie ancora MEDICI della Montagna Pistoiese per quello che avete fatto e per quello che continuate ancora a fare.

Michele Giannini

e il coordinamento

di Fi Montagna Pistoiese