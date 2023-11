UN GROSSO PINO CADE SULLA BAITA DI BABBO NATALE, TRAGEDIA SFIORATA A MONTECATINI

Ci sono sette feriti tra cui l’amministratore delegato delle Terme Michelotti e due agenti di Polizia. Magnani (Movimento 5 Stelle): “Un grave campanello di allarme sulla sicurezza nei parchi e nei viali della città”

MONTECATINI. Un grosso pino è caduto stamani alle 10 circa sulla Baita di Babbo Natale a Montecatini nel parco della Salute provocando sette feriti tra cui l’amministratore delegato delle Terme Alessandro Michelotti trasportato con l’elicottero Pegaso all’Ospedale a Firenze. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due agenti della Polizia di Stato che si trovavano lì per un sopralluogo dopo un furto avvenuto stanotte.

Lo spazio natalizio era pronto per l’inaugurazione in programma in questi giorni quando per cause in corso di accertamento uno dei pini presenti davanti ad un portico si è abbattuto sradicandosi da terra. I primi soccorsi sono stati portati dai residenti che hanno allertato il 112.

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti dalle ore 10.20 circa per soccorre le persone coinvolte. All’arrivo della squadra Vigili del fuoco il personale, in attesa dell’arrivo del medico, ha subito soccorso la persona che risultava più grave. Successivamente sono stati soccorsi tutti gli altri e per alcuni è stato necessario tagliare alcune parti della pianta per poterli liberare. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Montecatini Luca Baroncini.

“Quello che è successo questa mattina nel parco della Salute – ha commentato Simone Magnani (Movimento 5 Stelle) – è un grave campanello d’allarme sulla sicurezza nei parchi e nei viali della città.

Purtroppo ci sono feriti, di cui almeno uno non lieve, a cui auguriamo si risolva tutto per il meglio. Era in allestimento la Baita di Babbo Natale, pronta a partire…pensate a cosa poteva succedere.

Dopo i crolli della scorsa settimana ed i miracoli annessi, questa mattina ho scritto una mail alla Giunta invitandoli ad un maggiore principio precauzionale, con un monitoraggio rinforzato e chiedendo che sia chiusa la Pineta e siano valutati ora per ora i rischi connessi agli alberi nei viali. La risposta dell’Assessore ha mostrato un’inopportuna indisponenza che non mi meraviglia…”

“Invito la cittadinanza — conclude Magnani — a non frequentare la pineta ed i parchi cittadini, ad evitare quanto possibile i viali alberati e di prestare la massima attenzione. Le ingenti piogge passate e che non sembrano fermarsi, hanno reso il terreno inadatto a sostenere il peso degli alberi. State attenti !”.

“Esprimo vicinanza alle persone rimaste ferite nella caduta del pino dentro la “baita di Babbo Natale” . Mi sorge una domanda – scrive Francesco Bentivegna —. Fra 2 giorni la baita aprirà al pubblico con un affluenza di molti visitatori soprattutto bambini. Visto le forti piogge di questi giorni si è provveduto a controllare il buono stato di ogni pianta all’interno? Lo chiedo perchè se il pino fosse caduto con i bimbi dentro sarebbe potuta essere una strage. I controlli post piogge sono stati eseguiti? Ma anche in tutto il territorio cittadino con maggior attenzione nei posti dove si svolgeranno eventi con previsione di grande afflusso di persone!”.

