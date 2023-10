UN INCONTRO SUI SEGRETI DEL 5G

Venerdì 6 ottobre al Circolo Garibaldi (ore 21) sarà presentato il libro inchiesta di Giuliano Bugani: si parlerà anche di presidenzialismo e dittature emergenti

PISTOIA. Venerdì 6 Ottobre 2023, alle ore 19,30, apertura dell’evento incontro con il giornalista di inchiesta, Giuliano Bugani, autore del libro Così in alto Così in basso, sui segreti del 5G. La presentazione sarà affiancata dalla responsabile dell’Associazione Alleanza Beni Comuni ADV Pistoia, Rosanna Crocini.

La serata avrà inizio alle ore 19,30 con apericena con prenotazione obbligatoria telefonando al 3396134081 e dibattito alle ore 21,00.

I temi riguarderanno il 5G, il presidenzialismo, come dittature emergenti discusse anche con Rosanna Crocini, sulla privatizzazione dell’acqua pubblica, e di un referendum che l’amministrazione di Pistoia ha assolutamente voluto evitare non ammettendo il quesito, con un comportamento appunto da dittatura emergente, come il 5G e il presidenzialismo.

L’evento si terrà a Pistoia, al Circolo Garibaldi, in via Gramsci 52.

