UN INCONTRO SULLA GRAFOLOGIA ALLE SCUDERIE MEDICEE DI POGGIO A CAIANO

POGGIO A CAIANO. “Elementi di grafologia” è il titolo dell’appuntamento in programma sabato 16 marzo alle ore 16,30 alle scuderie medicee.

L’incontro è suddiviso in due parti. La prima prevede un’introduzione alla grafologia morettiana presentata dalla professoressa Maria Guida Toni con piccolo saggio grafico individuale sull’autografia (firma).

Nella seconda parte Silvia Masi illustrerà le pratiche di rieducazione del gesto grafico nella manoscrittura dei bambini, come applicazione pratica della grafologia in ambito evolutivo.

Porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi.

Interverrà Tancredi Lucii, presidente dell’istituto toscano di scienze grafologiche.

L’incontro sarà moderato dalla consigliera comunale Chiara Guazzini.

[biagioni — comune di poggio a caiano]