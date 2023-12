UN INEDITO ITINERARIO MARINIANO

Successo per l’iniziativa lanciata da Claudio Rosati con l’associazione Amici della Politica

PISTOIA. Domenica 17 dicembre è stata una bella mattinata.

L’idea lanciata da Claudio Rosati con l’Associazione Amici della Politica si è concretizzata alle 10.00 esatte, quando davanti al Museo Marini di Pistoia, con le porte impietosamente sbarrate, si è formato il primo nutrito gruppo di partecipanti all’inedito Itinerario mariniano.

Con Rosati alla testa e Caterina Bellezza alla guida, il primo folto gruppo di partecipanti ha raggiunto Palazzo Comunale, poi Palazzo De Rossi ed, infine, Palazzo Fabroni per rivedere o scoprire opere scultoree e pittoriche di Marino Marini in grado di emozionare e provocare i visitatori, anche i meno esperti, come raramente accade.

Una conferma della grandezza artistica del Maestro pistoiese e della necessità di valorizzarne adeguatamente l’opera nella città natale.

Due ore di godimento intellettuale e fisico, una esperienza molto positiva, sicuramente da riproporre.

Purtroppo, per questa prima esperienza, non è stato possibile accogliere tutte le richieste di partecipazione, ma l’impegno dell’Associazione è di riproporlo nel gennaio 2024.

[amici della politica]