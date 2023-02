UN “MERCOLEDÌ DELLA FORTEZZA” DEDICATO ALL’ASSOCIAZIONE “VOGLIA DI VIVERE”

Il prossimo 1° marzo una serata ideale per comprendere quanto il prendersi cura della salute passi per la via dalla bellezza, rappresentata anche dalla moda.

PISTOIA. Se qualcuno ancora non sapesse cosa è “Il mercoledì della Fortezza”, è presto detto: una serata piacevole, trascorsa a degustare i piatti della Fortezza 59 conditi dalla moda. O, meglio, serate in cui la moda diventa pretesto per approfondire un argomento facendolo diventare protagonista.

Mercoledì prossimo 1° marzo a essere protagonista sarà la Associazione Voglia di Vivere OdV, che con piacere ha accolto l’invito dello Studio Mazzei (che de “Il mercoledì” ha la direzione artistica) come occasione per parlare delle proprie attività: dalla prevenzione alla presenza attenta al fianco delle pazienti oncologiche, ma anche del lavoro prezioso svolto quotidianamente dalle volontarie attive in associazione.

Volontarie molto attive, volontarie molto speciali che in questa occasione volentieri si prestano alla moda per portare insieme a lei un messaggio di esuberante Voglia di Vivere: è proprio il caso di dirlo.

Un messaggio che sarà consolidato con la presenza di donne significative nei percorsi sulla salute, e che si alterneranno per portare un saluto a tutti i presenti: la Presidente di Voglia di Vivere Deanna Capecchi, la “ingegnere di bellezza” Giada Baldini, le dottoresse Maria Sciamannini, chirurgo senologo, e l’oncologa Miriam Ricasoli, e poi Anna Maria Celesti e Sandra Palandri, presidenti rispettivamente della SdS Pistoiese e di Far.Com.

Con piacere quindi, Voglia di Vivere ha accolto l’invito dello Studio Mazzei e la collaborazione offerta per l’evento da Claudia Venturini per l’abbigliamento, Ottica Solevista, dai parrucchieri Graziella e Alessandro, che con gentilezza e professionalità si sono resi disponibili affinché la serata riuscisse nel migliore dei modi.

L’appuntamento è per mercoledì 1° marzo alla “Fortezza 59”, ore 20,00 con aperitivi o cena (in questo caso è previsto un apposito menù riservato per Voglia di Vivere): per prenotazioni 347 6923 910, info@fortezza59.it

[alessandra chirimischi]