UN MEZZO MOVIMENTO TERRA COINVOLTO IN UNA FRANA

Stava ripristinando una strada privata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pistoia

PISTOIA. I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti a partire dalle ore 11:30 circa di oggi nel comune di Pistoia, via di Sciabolino località Torbecchia, per la messa in sicurezza e il successivo recupero di un mezzo movimento terra che, durante le operazioni di ripristino di una strada privata soggetta a movimento franoso, rimaneva coinvolto nello stesso.

L’escavatore rimaneva in bilico sul pendio sottostante la strada.

Il recupero è stato effettuato in collaborazione dell’autogrù del servizio Aci. Non si segnalano persone coinvolte nell’evento.

[lucchesi — vigili del fuoco]