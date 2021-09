UN NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA PER LA MONTAGNA PISTOIESE

Da sabato 18 settembre sarà la dottoressa Alice Iori a ricoprire l’incarico provvisorio dopo il recesso volontario anticipato del dottor Matteo Prati

SAN MARCELLO PITEGLIO. Dal prossimo venerdì 17 settembre cesserà l’incarico, per recesso volontario anticipato, il dottor Matteo Prati; pertanto a far data dal 18 settembre l’assistenza sarà garantita dalla dottoressa Alice Iori, titolare del nuovo incarico provvisorio.

Si comunica agli assistiti che tale passaggio avverrà in automatico senza necessità di effettuare nuova scelta.

L’assistenza primaria nella Montagna pistoiese prosegue, quindi, regolarmente: gli assistiti non devono avviare alcuna procedura per il cambio del nuovo medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati alla dottoressa Iori.

[asl toscana centro]