“UN NUOVO VOLTO PER IL PIAZZALE DELLA CIPRESSETA”, DOMANI LUNEDÌ L’INCONTRO A SANTA LUCIA

PRATO. Si terrà domani lunedì 20 settembre alle 21 al Giardino del Circolo Arci in via del Guado a Santa Lucia l’incontro pubblico Un nuovo volto per il piazzale della Cipresseta. Una piazza per il paese di Santa Lucia. Parteciperanno gli assessori alla Polizia Municipale e alla Mobilità Flora Leoni e all’Urbanistica Valerio Barberis.

Si discuterà anche del distretto di Polizia Municipale che sarà ospitato nei prossimi mesi nell’ex asilo di Santa Lucia.

L’incontro è aperto a tutti ed è consigliata la prenotazione a s.luciainsieme@gmail.com.

