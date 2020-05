PISTOIA. Dopo diversi incontri avuti in Comune dai rappresentati delle associazioni con Assessori e Sindaco per spiegazioni sulle antenne siamo arrivati ad un possibile Stop 5G anche a Pistoia come gli oltre 400 comuni italiani.

Questo il documento diramato da Rosanna Crocini (Acqua Bene Comune), Samuela Breschi (Obiettivo Periferia), Alessio Gai (Alleanza Beni Comuni Pistoia) e Gianmarco Massaro (Città in Cammino):

Con il presente comunicato, le scriventi Associazioni, vogliono rendere noto il lavoro che stanno portando avanti in relazione alle molteplici segnalazioni relative alle antenne telefoniche che stanno aumentando sul nostro territorio.

Abbiamo cercato, con tutti i mezzi a nostra disposizione, internet e documenti reperiti da ogni parte d’Italia, compreso gli accessi agli atti che abbiamo richiesto sia al Comune che ad Arpat, di portare all’attenzione della nostra Amministrazione il problema 5G, cercando un confronto serio, trasparente e costruttivo tipico del nostro modo di lavorare.

Dobbiamo dire che tale richiesta di discussione dell’argomento è stata accettata e dopo alcuni incontri con l’assessore Bartolomei, su specifico invito del Sindaco in sede di Giunta abbiamo consegnato tutta la documentazione in nostro possesso, derivante sia dal lavoro di Isde a livello nazionale e relazionata dalla Dott.ssa Gentilini, sia la relazione tecnica relazionata da Giovanni Malatesta, oltre allo studio che abbiamo fatto relativamente alle diverse leggi a cui l’art. 82 del decreto “Cura Italia” fa riferimento.

Decreto che, proprio per la presenza di questo articolo, che sollecita il potenziamento delle reti di comunicazione elettronica, ci ha messo in allerta, tenuto conto soprattutto del fatto che l’installazione delle antenne telefoniche viene attuata con lo strumento dell’autocertificazione; la norma prevede una verifica tecnica da parte di Arpat sulla documentazione, ma non necessariamente un parere sanitario preventivo da parte dell’Asl, per cui spesso si giunge all’autorizzazione pressoché all’insaputa del Sindaco e degli organi politici dell’amministrazione, come stava per accadere per le più recenti richieste inoltrate dalle società di telefonia mobile.

L’’ncontro con l’Amministrazione Comunale si è svolto in un clima di ascolto e di rispetto reciproco nella totale consapevolezza da entrambe le parti che la salute della popolazione è prioritaria rispetto a tutti gli altri interessi .

Il sindaco non esclude, dopo aver preso visione dei documenti da noi prodotti, l’emissione di un’ordinanza di divieto alle antenne 5G, come è già avvenuto in oltre 400 comuni italiani.

Speriamo a breve di poter dare notizie positive al riguardo.

Obiettivo periferia

Ass. Acqua Bene Comune Pistoia

Ass. Alleanza Beni Comuni Pistoia

Ass. Città in Cammino