UN PREMIO ALLA MIGLIORE TESI DI LAUREA SU PISTOIA

La Lega Salvini Premier ha presentato un emendamento al bilancio di previsione. Belli: “Il nostro intendimento è quello di valorizzare la città con l’istituzione di un evento ricorrente..”

PISTOIA. Anche la Lega Salvini Premier presenta un emendamento al bilancio di previsione 2021/23 riguardante un impegno di spesa di 1000 euro annui per premiare la migliore tesi di laurea che abbia ad oggetto Pistoia e lo fa per bocca del suo Capogruppo Francesco Mazzeo che, durante il suo intervento, rimarca l’importanza del diritto allo studio e spiega quanto sia, a volte necessario, un aiuto per le famiglie in difficoltá oltre al fatto che, stimolare e aiutare i ragazzi a studiare di più, diventa patrimonio di un Paese sicuramente più evoluto.

“Il nostro intendimento, — dice Alessandro Belli Presidente della Commissione Bilancio —, è quello di valorizzare la città con l’istituzione di un evento ricorrente (magari il 26 Novembre), per celebrare il più antico Statuto Comunale Italiano”.

Cinzia Cerdini ringrazia i suoi colleghi impegnati nella suddetta commissione per il loro impegno e per aver pensato a premiare uno studente che, nella sua tesi, rimarchi l’importanza del nostro territorio, della nostra storia, delle nostre tradizioni, del valore del nostro patrimonio artistico ed economico e si augura che nessuno debba scegliere tra mangiare e studiare.

Sappiamo che è una goccia nel mare ma è anche vero che il mare è fatto di gocce.

