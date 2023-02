UN SECOLO E MEZZO DI FERRUCCI LIBERTAS, LA SOCIETÀ PRONTA A CELEBRARE LA RICORRENZA

Per la società pistoiese si sta avvicinando il 150° anniversario

PISTOIA. Il 2023 non sarà un anno qualunque per la Ferrucci Libertas: il gruppo sportivo più longevo della provincia, nonché uno dei più antichi in Italia (le attività della Società Ginnastica Pistoiese iniziarono nel 1873) si appresta a compiere un secolo e mezzo di storia: per festeggiare degnamente la ricorrenza il sodalizio rossoblù ha messo in cantiere una pubblicazione celebrativa e una serie di eventi speciali.

Alla soddisfazione per l’importante traguardo si aggiunge l’orgoglio di poter fare il tifo per un atleta pistoiese cresciuto in società: a breve infatti Andrea Spinicci, atleta tesserato con la Ferrucci Libertas, esordirà nel campionato di serie A2 con l’Artistica Mugello. La squadra di Borgo San Lorenzo, che lo scorso maggio anche con l’apporto di Andrea aveva conquistato la storica promozione, ha comunicato che Spinicci sarà nella formazione che sabato 11 febbraio al Mandela Forum scenderà in pedana per affrontare la prima giornata della seconda competizione nazionale.

È significativo che tutto questo avvenga proprio nell’anno dei 150 anni di attività della Ferrucci Libertas: è il miglior modo per rinverdire i fasti di una società ginnastica che ha dato molto allo sport nazionale, primeggiando per tanti anni in Italia e all’estero.

«Mentre celebriamo questa importante ricorrenza della nostra società sportiva — dichiara il presidente Franco Picchiarini — vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per le generazioni di atleti e collaboratori che si sono dedicati a promuovere lo sport, il lavoro di squadra e la sportività in tutti questi anni.

Lo spirito di competizione e di solidarietà che ha definito la nostra società per così tanto tempo continua a ispirare tutti noi. Siamo onorati — conclude — di far parte di una tradizione così ricca e longeva che tuttora continua a vedere i propri atleti gareggiare ad alto livello».

[ferrucci libertas]