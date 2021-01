un territorio da tutelare. CONTINUA L’ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI

In via Badesco a Valenzatico cemento amianto ai bordi strada

QUARRATA. “Presumibilmente cemento amianto, materiale pericolosissimo abbandonato dai cittadini incivili insieme a tanti altri rifiuti”. È di ieri l’ultimo sopralluogo effettuato dai volontari di Legambiente Quarrata, questa volta in via Badesco, una traversa di via Vecchia Fiorentina I Tronco a Valenzatico.

Daniele Manetti e Claudio Colzi chiamati da alcuni residenti insieme a Daniele Giacomelli si sono trovati di fronte ad un ennesimo abbandono di rifiuti con una situazione di degrado ai bordi strada.

“Senza toccare niente abbiamo individuato da una parte uno scatolone contenente manufatti presumibilmente di cemento amianto in decomposizione oltre a sacchi neri sempre con cemento amianto e altri rifiuti; dall’altra tra pruni e sterpi c’erano residui di vetroresina, calcinacci, rifiuti di plastica e indifferenziati e sempre sulla medesima strada un centinaio di metri dopo altri sacchi neri, bombole, calcinacci e rifiuti indifferenziati”.

“Come per le altre discariche – spiega Daniele Manetti – riteniamo che sia importante da parte dell’ufficio Ambiente del Comune intervenire per togliere i rifiuti pericolosi dal bordo strada. Noi come associazione insieme ai tecnici comunali e all’assessore Gabriele Romiti faremo quanto prima un incontro per stabilire le modalità di intervento.

Assistere a continui abbandoni di rifiuti tra l’altro in belle zone del nostro territorio non può che farci male. Abbiamo un territorio da rivalorizzare e da tutelare!”.

“I rifiuti trovati negli ultimi sopralluoghi sono quasi tutti indifferenziati: ingombranti, urbani e di lavorazioni illegali con calcinacci e materiali edili vari. Questo fa pensare che bisogna avere un’attenzione massima per il nostro territorio quarratino da salvaguardare anche con le telecamere!

E poi è indispensabile portare i rifiuti al Centro Eco e munirsi delle protezioni di sicurezza per il loro rilascio. È da veri incivili smaltirli e gettarli nella frazioni di pianura e collinari del Comune di Quarrata. La nostra associazione da tantissimo tempo si sta adoperando per farli togliere, con grandissimo impegno e fatica da burroni e da fosse, in tutto il nostro territorio quarratino.

Da tempo Legambiente Quarrata ha preparato una ipotesi di progetto, già segnalata ad Alia ed al Comune di Quarrata per ampliare e migliorare la consegna dei rifiuti al Centro Eco. Tale servizio a nostro parere è molto sottodimensionato. Infatti è saturo dopo poche ore dall’inizio del rilascio dei rifiuti nei periodi di chiusura e nei giorni festivi, quando non ci sono operatori Alia.

Per superare emergenze e disfunzioni chiediamo che siano ubicati per i rifiuti contenitori molto piu’ grandi di quelli attualmente in funzione dividendoli per tipologia di rifiuto e chiediamo inoltre che il personale Alia sia presente presso il Centro Eco per periodi di tempo più lunghi per informare e sorvegliare i cittadini “.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]