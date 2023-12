UN TRAGICO NATALE, IN UNO SCONTRO FRONTALE MUORE A 29 ANNI EDOARDO LOMBARDI

Dottore in scienze storiche era stato il responsabile della biblioteca dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia. Nell’incidente ha perso la vita anche la compagna Ester Raccampo

PISTOIA —FIRENZE. Nel tragico incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16,35 in via del Lago (la strada che costeggia il Lago di Bilancino sulla sovraelevata) a Barberino di Mugello tra due veicoli, parzialmente incendiati a seguito dell’impatto frontale insieme alla compagna Ester Raccampo, 29 anni, ha perso la vita anche il compagno Edoardo Lombardi, anche lui 29enne e un 58enne, Leonardo Nutini di San Piero. Una quarta persona sarebbe rimasta ferita .

Raccacampo e Lombardi sono stati estratti dal personale dei Vigili del Fuoco e affidati al medico del 118 che ne ha constatato purtroppo il decesso.

Il ragazzo, originario di Pistoia, era residente a Borgo San Lorenzo e professore. A Pistoia aveva frequentato il liceo classico Forteguerri.

Ultimati gli studi all’Università degli studi di Firenze tra il 2018 e il 2019 aveva svolto attività di ricerca e di didattica sul territorio presso l’istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia diventandone fino al febbraio scorso responsabile della biblioteca.

Dottore magistrale in Scienze storiche presso l‘Università degli Studi di Firenze nel 2020 era entrato a far parte della redazione del periodico dell‘istituto, Farestoria. Società e storia pubblica.

I suoi interessi di studio riguardavano soprattutto la storia culturale della Germania e dell‘Italia in Età contemporanea, con particolare attenzione alle politiche culturali della Repubblica democratica tedesca (DDR). Nel settembre 2022 aveva pubblicato il saggio Uno Stato senza Nazione. L’elaborazione del passato nella Germania comunista (1945-1953) (Unicopli, 2022).

Assieme a lui ha perso la vita la compagna Ester Raccampo, da circa un anno professoressa di italiano, storia e geografia alla scuola media “Lorenzo De Medici” di Borgo San Lorenzo. Aveva ottenuto in pochi anni due lauree: la triennale in Lettere Moderne e la laurea magistrale in Scienze Storiche.

Edoardo Lombardi, figlio di Luca Lombardi e Paola Bartolozzi, lascia la sorella Elvira.