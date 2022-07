UN VASTO INCENDIO BOSCHIVO TRA CANDEGLIA E SANTOMORO

Al momento stanno operando i Vigili del Fuoco con 13 uomini, 5 automezzi più risorse AIB della Regione Toscana.

PISTOIA. I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sede centrale, stanno intervenendo in Via di Santomoro zona Candeglia nel comune di Pistoia, per un vasto incendio boschivo partito da un incendio vegetazione che sta interessando anche alcune infrastrutture.

Al momento stanno operando 13 uomini con 5 automezzi più risorse AIB della Regione Toscana che ha inviato sul posto il Direttore delle Operazioni, squadre a terra e l’elicottero della flotta regionale. Sul posto anche alcune squadre della Vab provenienti da varie zone del pistoiese.

Attualmente l’incendio non è sotto controllo.