UN VASTO INCENDIO SULLE COLLINE TRA CATENA, COLLE E TIZZANA

Le fiamme sarebbero partite in prossimità della scuola materna di Catena e stanno interessando una vasta area costituita da olivi e zone incolte e parzialmente boscate. A fuoco anche alcune automobili.

QUARRATA. Cespugli, canne, uliveti dalla zona bassa di via Pozzo a Catena spinti dal vento stanno salendo verso la zona di via San Michele in direzione di Tizzana. Sarebbe interessato dall’incendio in corso un quarto della collina di Tizzana compresa l’area circostante alla scuola materna di Catena da cui sarebbe partito l’incendio. Sono rimaste bruciate anche alcune automobili.

Fumo e fiamme sono visibili anche a distanza. Sul posto stanno operando da più di un’ora squadre della Vab (Vigilanza antincendio boschivo), Vigili del fuoco, volontari oltre al Canadair della Regione Toscana che ha modo di rifornirsi direttamente da un lago nelle vicinanze. Sarebbero sopraggiunti a soccorso anche due elicotteri regionali. Si sta lavorando per arginare i fronti dell’incendio e per presidiare al meglio il territorio. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal forte vento.

Aggiornamento delle ore 16.23

Al momento sono impegnate 10 squadre del servizio aib regionale e 6 Automezzi vvf da Pistoia e Prato e 2 elicotteri regionali.

Aggiornamento delle ore 17

Ci scrive Francesca Favi:

“La situazione sembra pian piano tornare alla normalità, le squadre dei vigili stanno facendo ora le ronde al confine del fronte dell’incendio per scongiurare nuovi focolai, gli elicotteri hanno finito ora di scaricare acqua, per fortuna c’erano degli approvvigionamenti vicini, non so se hanno utilizzato il lago Paradiso o la laghina.

L’incendio pare comunque sotto controllo, le squadre di volontari e vigili del fuoco di Pistoia e Prato ottimamente coordinati tra loro hanno fatto un lavoro esemplare, davvero eccezionali”

[in aggiornamento]