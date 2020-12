UNA BRUTTA SORPRESA DI FINE ANNO: LA SCOMPARSA DEL COLLEGIO ELETTORALE DI PISTOIA

L’intervento del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e del Comitato provinciale Anpi di Pistoia

PISTOIA. Forse ai Pistoiesi, distratti dalle festività natalizie e soprattutto preoccupati per la pandemia in corso, è sfuggita la notizia della recente approvazione, da parte delle Commissioni Affari Istituzionali di Camera e Senato e del Governo Conte, dei nuovi collegi elettorali, ridisegnati e ampliati per adeguarli alla riduzione del numero dei Parlamentari conseguente alla vittoria del SI nel referendum dello scorso settembre.

Una vittoria dovuta in parte all’impegno, preso dai sostenitori della riforma, di approvare rapidamente una nuova legge elettorale che fosse in grado di bilanciare gli effetti negativi del taglio sulla effettiva rappresentatività del Parlamento: un impegno non rispettato, la cui realizzazione rischia di risultare inutile proprio perché l’approvazione dei nuovi collegi rende probabile l’utilizzo, anche nella prossima tornata elettorale, della legge elettorale in vigore (“Rosatellum bis”), ulteriormente peggiorata.

Ancora una volta, dovremo recarci alle urne senza avere la possibilità di scegliere i candidati, che saranno, ancora una volta, espressione delle segreterie dei partiti, anziché del corpo elettorale.

Per Pistoia, per di più, l’approvazione dei nuovi collegi sarà particolarmente penalizzante: infatti, i comuni della nostra provincia saranno divisi in due collegi uninominali per la Camera (Lucca e Prato), in entrambi dei quali saranno ampiamente minoritari: la possibilità di avere dei rappresentanti in Parlamento diviene quindi remota, se non addirittura improbabile.

Si conferma così la fondatezza della nostra preoccupazione, espressa a suo tempo, circa la tendenza a privilegiare i maggiori centri urbani, e la difficoltà per le aree periferiche del Paese a essere presenti nelle sedi dove si esercita la sovranità popolare.

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Pistoia

Comitato Provinciale ANPI di Pistoia