Soccorsa una famiglia di migranti con quattro bambini

PISTOIA. Una domenica speciale per i poliziotti della Questura di Pistoia.

Stamattina hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria di Pistoia una famiglia di migranti, provenienti dal Benin, con quattro bambini in evidente difficoltà e bisognosa di assistenza.

Sono stati accompagnati in Questura, assistiti e rifocillati ed al termine delle procedure di identificazione, d’intesa con i servizi sociali, sono stati accompagnati presso una struttura della Valdinievole.

“Il loro sorriso — si legge — ha reso ancora più calda questa bella domenica primaverile”.

[questura di pistoia]