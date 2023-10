UNA DOTAZIONE DI LIBRI “ITINERANTI” PER LE AREE INTERNE DELLA PROVINCIA

Una iniziativa di Spi Cgil Pistoia

PISTOIA. È stata allestita una biblioteca itinerante all’interno del camper di cui si è dotato lo Spi Cgil di Pistoia per raggiungere e offrire informazioni e servizi ai cittadini delle aree interne della provincia, le più isolate e trascurate.

Questa ulteriore offerta è inserita nel progetto C’è un libro per te del sindacato dei pensionati Cgil della Toscana che ha visto la costruzione di due biblioteche presso le nostre sedi a Pistoia e a San Marcello con servizio di prestito e con la promozione di numerose presentazioni di libri e di incontri con gli autori che spaziano dalla politica e la storia fino al giallo.

Siamo riconoscenti all’associazione Amici della San Giorgio che ha donato oltre trenta libri per integrare la Biblioteca itinerante sul Camper Spi, testi che potranno entrare nelle case di tanti cittadini e circolare liberamente tra le famiglie. Un grazie per questa importante collaborazione con l’obiettivo comune di divulgare la lettura come strumento di conoscenza che stimola curiosità e interesse, coltiva lo spirito critico e aiuta a sentirsi meno soli.

[spi cgil pistoia]