Comune di Prato con greenApes per “M’illumino di meno”

PRATO. Anche il Comune di Prato partecipa a “M’illumino di meno 2023”, l’iniziativa di Radio2 Rai e Caterpillar per promuovere il risparmio energetico, con l’iniziativa “Una Giungla di energia!” realizzata in collaborazione con greenApes (https://www.instagram.com/greenapesjungle), partner del Comune di Prato nel progetto Prato Urban Jungle.

L’edizione 2023 di “M’illumino di Meno” avrà luogo il 16 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (istituita con il Decreto Legge n. 17/2022).

La “sfida”, resa disponibile sulla app di greenApes, ha l’obiettivo di aiutare i cittadini a scoprire e conoscere le Comunità Energetiche Rinnovabili, un tema di grande attualità, destinato a giocare un ruolo importante nella transizione energetica nazionale.

Visionando un breve video istruttivo, superando un quiz e condividendo una semplice idea o testimonianza i cittadini completeranno la “Sfida”. Completando la “Sfida” i cittadini otterranno immediatamente punti premianti, che potranno usare per sostenere progetti ambientali e sociali, ma anche sbloccare omaggi, agevolazioni ed esperienze culturali, rese disponibili dai partner sul territorio e a livello nazionale.

Le 5 idee e proposte più originali e coinvolgenti condivise dai cittadini, selezionate dai partner di progetto, saranno pubblicate sui profili Instagram di @greenapesjungle e @pratourbanjungle il 16 febbraio e avranno la possibilità di ottenere un premio speciale di 1.000 punti, con cui sostenere le cause sociali e ambientali di interesse e sbloccare ulteriori premialità.

Per chi non fosse ancora iscritto alla piattaforma greenApes, lanciata dal Comune per premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini, è offerta la possibilità di iscriversi con un codice di invito del valore di 200 punti.

Il codice, da inserire durante la registrazione sulla app, è “ILLUMINO2023”.

[comune di prato]