UNA GRANDE FESTA DI SPORT E SOLIDARIETÀ

Tanta gente alla manifestazione benefica promossa da Edoardo Fanucci per As.VaL.T. in occasione del suo quarantesimo compleanno. Di scena la corsa amatoriale, un torneo di padel e uno di calcio con la presenza di alcuni rappresentanti della Nazionale Parlamentari e di volti noti della società civile della Valdinievole. Il ricavato della raccolta fondi destinato all’acquisto di un mammografo digitale di ultima generazione

MONTECATINI TERME. Festa grande per tutta la giornata di ieri alla manifestazione CorriAMO e GiochiAMO per As.Va.L.T. L’impegno di tutti per vincere il cancro, promossa da Edoardo Fanucci in occasione del suo quarantesimo compleanno. L’evento, a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un mammografo digitale di ultima generazione, si è articolato in tre gare sportive non competitive.

Per prima una camminata solidale e una corsa amatoriale con partenza alle 9 alla Pineta di Montecatini organizzata insieme alla Montecatini Marathon, poi la corsa e camminata Terme Park Run alla quale hanno partecipato più di 100 persone, con brindisi finale e dolci delle Pasticcerie Europa e La Loggia di Massa e Cozzile.

Dopo la corsa si sono svolti i tornei amatoriali di padel (il torneo è stato vinto dalla coppia Lorenzi/Ferretti) e di calcio, al quale ha preso parte la Nazionale Parlamentari, poi vincitrice del torneo: entrambe le competizioni si sono disputate nel nuovo Montecatini Padel Club – Play Ground.

Al termine dell’iniziativa, le premiazioni dedicate a personalità di grande prestigio della Valdinievole e non solo: la sindaca di Massa e Cozzile Marzia Niccoli, l’ex sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi, il presidente di Asvalt Arnaldo Pieri hanno consegnato i premi intitolati a Giancarlo Brizzi, già presidente della Polisportiva Margine Coperta e Francesco Parra, fra le altre cose medico responsabile delle squadre nazionali della Federazione Italiana Tennis di Coppa Davis e Fed Cup, e l’onorevole Peretti, punto di riferimento della nazionale parlamentari.

“Mio padre avrebbe apprezzato lo scopo di questa iniziativa; solidarietà e beneficenza hanno sempre caratterizzato il suo spirito e il suo impegno”, ha detto la figli Elisabetta Parra ricordando il padre Francesco mentre la famiglia Brizzi ha voluto sottolineare quanto “il nostro Giancarlo sia sempre presente nelle tante iniziative benefiche, sportive e sociali”.

Quindi il brindisi finale con la torta della Pasticceria Pellegrini di Montecatini Terme, sponsor goloso dell’evento. Da ricordare Doctor Tennis, sponsor tecnico della manifestazione e Regalami un Sorriso E.T.S.

“Una giornata speciale di beneficenza, amicizia, solidarietà e tantissimo affetto intorno a me e ad As.Va.L.T. — ha commentato Fanucci al termine della giornata — Avremo tempo e modo per condividere quanto raccolto, le cose fatte, le dediche agli amici. Qualcuno mi ha fatto notare che il tempo oggi ci ha graziato: rispetto alle previsioni, in effetti, sono cadute solo poche gocce di pioggia. Non a caso, adesso che è tutto finito, invece diluvia. Penso che ci sia stato la zampino di Francesco, Giancarlo e Ettore”.

