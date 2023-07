Presentata la rassegna letteraria estiva Letterappenninica che avrà questo anno l’obiettivo di indagare alcuni particolari rapporti tra montagna e universo femminile

PISTOIA. Dopo l’inevitabile rallentamento determinato dalla pandemia, torna l’annuale edizione della rassegna letteraria estiva proposta, fino dal 2015 e dunque consolidata, da “Letterappenninica”.

Il tema di quest’anno, sintetizzato nel titolo “Una montagna di donne”, si pone l’obiettivo di indagare alcuni particolari rapporti fra montagna e universo femminile.

Clou della rassegna 2023 – che volutamente ha carattere itinerante, svolgendosi non solo in località montane nell’ambito degli spazi “Ecomuseo” ma anche in città: a Pistoia. Con l’obiettivo di allargare a un pubblico diverso l’attenzione verso le tematiche della nostra montagna – sarà il fine settimana dal 14 al 16 luglio.

Sono previsti tre incontri.

A Orsigna, pomeriggio venerdì 14, la giornalista Caterina Soffici (La Stampa di Torino) con il suo volume Lontano dalla vetta. Di donne felici e capre ribelli (Feltrinelli 2022); nel museo di Rivoreta, sabato 15, Marzia Verona, scrittrice pastora valdaostana, con il suo ultimo volume (L’ora del pastore, Araba Fenice 2022); domenica 16 luglio sarà con noi, per una escursione sui sentieri montani che si concluderà nella piazza di Spignana, Ilaria Canali: ideatrice e responsabili nazionali di “donne in cammino” (network con 120 mila iscritte che si pone l’obiettivo di connettere, ispirare e raccontare la montagna in chiave femminile). Saranno anche presentati i volumi Guardami adesso. Storia della mia scalata invisibile di Valeria Lustig (Falzea Editore) e Il gusto di camminare di Barbara Gizzi (Slow Food editore).

Già svolte due anteprime e in programma anche quattro appuntamenti successivi. Una anteprima a Pistoia (sala Terzani Biblioteca San Giorgio) con Geia Laconi Terzani che, lo scorso 10 giugno all’Oratorio dei Bacchettoni in Pistoia, ha presentato il suo libro Figlia dell’uomo tigre (Giunti, 2023). Una seconda anteprima si era svolta (Gavinana Palazzo Achilli sabato 15 aprile) con lo scrittore e naturopata Marco Pardini e con il suo La casa delle parole ritrovate. Storia di erbe e di amori ritrovati (Pacini Fazzi, 2022): “un tributo – è stato scritto – alle donne, al loro incessante lavoro nei tempi antichi come oggi”.

Domenica 23 luglio, ad Abetone ore 9, trekking in Val Sestaione con “bagno in foresta”: parteciperà, anche con un incontro pubblico alle ore 17, Francesca Campagna esperta in meditazione e benessere psico-fisico. Dal 26 agosto al 2 settembre 2023 nell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese (Palazzo Achilli Gavinana) e in stretta sinergia con questo importante spazio culturale sarà presentata una mostra, con foto e documenti, in ricordo di Caterina Bueno (1943-2007) cantante e ricercatrice di canti popolari toscani, come noto molto legata ai nostri monti anche per la grande attenzione da lei riservata alla poetessa pastora, Beatrice.

Domenica 27 agosto 2023 (a Prunetta) due ospiti racconteranno la montagna dal punto di vista delle due ruote: il ciclista e giornalista Davide Cassani (già CT della Nazionale di ciclismo) e la ciclista e giornalista Edita Pucinskaite (l’unica donna a poter vantare successi a Giro d’Italia, Tour de France, Campionato del mondo in linea). Sarà presentato il libro di Cassani (Le salite più belle d’Italia. Segreti e preparazione, storia ed eroi, 2018 Rizzoli) che racconta anche episodi di campioni (uno su tutti: Fausto Coppi) sulle curve di Abetone.

È infine in programma, nell’ultimo quadrimestre dell’anno, e sempre nella sala Terzani della biblioteca San Giorgio a Pistoia, un incontro con Angela Staude Terzani per la presentazione del suo ultimo libro (L’età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano, Feltrinelli 2023) nel quale, ovviamente, trovano spazio i monti e la comunità dell’Orsigna.

La rassegna si svolge con l’aiuto dei Comuni di San Marcello Piteglio e Pistoia, con Mutua Alta Toscana, con Ecomuseo Montagna Pistoiese, con associazione Francis Bacon, Provincia Pistoia e GAL Montagnappennino.

[mauro banchini]