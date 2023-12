UNA NATIVITÀ DAI TEMI ATTUALI ESPOSTA ALL’ESTERNO DELLA BADIA DI VAIANO

È stata realizzata dall’artista Mauro Ravalli assieme ai collaboratori della “Compagnia del presepe” della parrocchia del Santissimo Salvatore

VAIANO. Un presepe di grande effetto e dai molteplici significati. Lo ha realizzato anche questo anno Mauro Ravalli, artista poliedrico di Vaiano. assieme ai collaboratori della “Compagnia del presepe” della parrocchia del Santissimo Salvatore di Vaiano (fra cui Franco Bolognesi, Emiliano e Niccolò Pezzatini, Emanuele Baldi).

Si erge in tutto il suo splendore accanto alla Badia di San Salvatore protetto dall’ombra del grande albero. L’opera — un dipinto su legno di 5 metri per 3 — ricorda nella forma ma anche nei colori e nelle disposizioni delle figure le grandi “tavole” del 1300.

Nell’opera emergono problematiche di grande attualità: la guerra, la fame, la piaga delle donne maltrattate con il simbolo delle scarpe rosse e in primo piano la recente alluvione che ha colpito il territorio. “In tutto questo — ha detto Ravalli — il Bambino nasce e risorge nello stesso momento come Speranza su questo cumulo di macerie”.

Mauro Ravalli con il gruppo della parrocchia ogni anno partecipa con un proprio lavoro alla Mostra Nazionale del Presepe Artistico a Massa Martana (Perugia), annoverata tra le tre mostre presepiali più importanti d’Italia, giunta alla 20esima edizione in corso fino a domenica 7 gennaio 2024.

L’idea del presepe all’esterno della Badia nacque nel 2005 su richiesta del parroco di allora utilizzando legno pressato. Presepi realizzati da Ravalli assieme alla compagnia del presepe sono esposti in pianta stabile in un castello a Gubbio. In passato sono stati scelti anche per la rassegna mondiale alla Arena di Verona.

