UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER ITALIA VIVA PISTOIA

Nel corso della assemblea provinciale sono stati nominati quattro coordinamenti territoriali

PISTOIA. A seguito dell’Assemblea Provinciale di Italia Viva indetta dai Coordinatori Provinciali, Lisa Innocenti ed Enrico Dami, è stata istituita una nuova organizzazione territoriale di Italia Viva Pistoia, formata da quattro coordinamenti territoriali che raggruppano i seguenti Comuni: il Comune di Pistoia vedrà il Coordinamento di Costanza Strumenti e Giulio Venturi. Costanza, studentessa universitaria, è attiva nella rappresentanza dell’Ateneo Fiorentino e appassionata della politica delle buone pratiche. Giulio, giovane imprenditore del settore immobiliare e turistico, è in IV dalla sua nascita e fa politica con il sorriso.

I Comuni di Abetone- Cutigliano, San Marcello – Piteglio – Marliana e Sambuca Pistoiese vedranno il Coordinamento Montagna Pistoiese di Francesco Natali, tecnico informatico, co – fondatore di YES (Young European Society), militante ed iscritto di IV dal primo minuto.

I Comuni di Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana e Montale, vedranno il Coordinamento Piana Pistoiese di Elena Signori e Simone Niccolai. Elena, aglianese laureata in Scienze dell’economia, appassionata di politica e “renziana” da sempre, è stata consigliere comunale nella legislatura 2014 -2019. Simone, impiegato in associazione di categoria e attualmente assessore all’Edilizia, Urbanistica e programmazione territoriale del Comune di Quarrata, è stato fra i primi amministratori a passare in IV, di cui fervente sostenitore dagli albori.

I Comuni di Pescia, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio vedranno il Coordinamento Valdinievole di Andrea Rastelli, collaboratore scolastico, grande appassionato di politica territoriale perché permette di stare a stretto contatto con i cittadini e di costruire un progetto a misura per ogni singolo territorio.

I predetti Coordinamenti Locali saranno chiamati a curare e seguire più da vicino sia le nuove adesioni che le iniziative a supporto di IV, mentre la parte ufficio stampa sarà seguita da Serena Michelozzi, avvocato e appassionata di politica.