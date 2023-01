UNA NUOVA SEDE PER L ’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Dal 1 aprile prossimo l’ufficio sarà trasferito da via Borgovalsugana all’interno dell’immobile Prato City in via Valentini 7

PRATO. La Provincia ha individuato un fondo di 600 mq adatto al trasferimento dell’ufficio scolastico provinciale in via Valentini n.7, all’interno dell’immobile Prato City.

Attualmente l’ufficio scolastico provinciale ha sede in viale Borgovalsugana, nella succursale del liceo Copernico. Ad inizio 2023, con l’avvio del cantiere Pnrr che doterà il liceo di una scuola completamente nuova, era emersa la necessità di individuare spazi idonei ad ospitare l’ufficio scolastico provinciale.

Il trasloco avverrà dal prossimo 1 aprile, in quanto, prima del trasferimento, la proprietà dovrà effettuare degli interventi di sistemazione degli spazi interni e di adeguamento degli impianti, che saranno eseguiti a cura e a spese del locatore, entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Il contratto di affitto ha la durata di sei anni, con decorrenza dal 1 aprile 2023 e fino al 30 marzo 2029 con un canone di locazione, per l’importo di € 61.200,00 annui (45.900 euro per l’annualità 2023 per il pagamento di nove mesi).

Grande soddisfazione del presidente della Provincia Simone Calamai: «Siamo soddisfatti di poter dare una risposta concreta all’ufficio scolastico provinciale, che finalmente avrà una sede adeguata, vicino al centro e ai principali uffici pubblici.

La sistemazione degli uffici consentirà il trasferimento dall’attuale collocazione di via Borgovalsugana per consentire l’avvio del cantiere del nuovo Liceo Copernico».

[provincia di prato]