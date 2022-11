UNA PANCHINA ROSSA ALL’INGRESSO DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Stamani la cerimonia di inaugurazione in via Pertini

PISTOIA. Venerdì mattina, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, di fronte all’ingresso del Comando della Polizia Municipale, in via Pertini, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza, ma anche di un impegno quotidiano nell’aiutare le donne a uscire da situazioni di abuso e costrizione.

Alla cerimonia hanno preso parte la comandante Ernesta Tomassetti e la vicesindaco Anna Maria Celesti, oltre agli agenti e ispettori dell’associazione Pegaso che hanno recuperato, restaurato e donato la panchina.

«Questa panchina è stata donata dall’associazione culturale e ricreativa Pegaso, di cui fanno parte agenti e ispettori della Polizia Municipale, che hanno deciso di donarla, dopo averla recuperata, restaurata e restituita a nuova vita.

Una seconda possibilità che deve essere garantita anche a tutte quelle donne che purtroppo sono vittime di violenza» ha ricordato la comandante della Polizia Municipale Ernesta Tomassetti.

«Questa panchina non è soltanto un simbolo, ma è un simbolo che diventa concretezza e speranza – ha detto Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale e Pari opportunità del Comune di Pistoia –.

È stata collocata, infatti, accanto all’ingresso del comando della nostra Polizia Municipale, dove già da tempo è stato attivato un punto di ascolto per coloro che sono vittime di violenza.

Questa panchina, dunque, non è soltanto un invito a riflettere, ma anche una modalità per spingere dietro quella porta tutti coloro che sono vittime di violenza, perché solo così è possibile iniziare un percorso di rinascita e di ritorno alla ‘normalità’.».

[comune di pistoia]