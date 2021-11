UNA “PANCHINA ROSSA” ALL’OSPEDALE SAN JACOPO

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nell’atrio è stata collocata come simbolo del percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio

PISTOIA. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si svolgerà il prossimo 25 novembre e aderendo al progetto Onda — l’Osservatorio Nazionale sulla salute delle donne e di genere, oggi pomeriggio nell’atrio del San Jacopo è stata collocata una “panchina rossa”, simbolo del percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e l’infermiera del blocco operatorio Francesca D’Amelio ha donato all’ospedale due quadri raffiguranti dei papaveri: il fiore che da sempre è associato al femminicidio.

Hanno partecipato la presidente della Sds pistoiese Anna Maria Celesti, il direttore sanitario del presidio Lucilla Di Renzo, il dirigente delle professioni infermieristiche area pistoiese Monica Chiti, il coordinatore del comitato di partecipazione della Sds Carla Valeria Contini e i volontari del Punto Unico del San Jacopo.

A seguire si è svolta la Tavola Rotonda con i referenti aziendali della Rete “Codice Rosa”: infermieri, medici, psicologi, assistenti sociali, nel corso della quale sono state illustrate le varie fasi del percorso con un’analisi sul fenomeno, purtroppo in costante incremento.

[asl toscana centro]