UNA PROVINCIA VICINA AI CITTADINI E AI COMUNI: SOLO NEL 2023 ATTIVATI 7 MILIONI DI INTERVENTI SULLE STRADE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Il presidente della Provincia, Simone Calamai, fa un bilancio dell’attività svolta nel 2023. Un ente dinamico, tra i primi in Italia ad aver concluso un intervento del Pnrr sulle scuole. A Natale 1,4 milioni di euro ai Comuni della provincia per interventi sulla viabilità

PRATO. Ad un anno dal suo insediamento a palazzo Banci Buonamici, il presidente della Provincia Simone Calamai, chiude il 2023 facendo un bilancio di questo intenso anno di attività, segnato purtroppo dai danni dell’alluvione del 2 novembre scorso.

Una Provincia aperta, solidale, dinamica, la casa di tutti i territori, nella quale ciascun cittadino può trovare un punto di riferimento su tematiche di interesse comune: la viabilità e i trasporti, la scuola, la protezione civile e l’ambiente. Questa è l’idea di Provincia alla quale Calamai ha sempre creduto e per la quale ha lavorato in stretto contatto con i colleghi – sindaci in uno spirito di piena collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.

«Il 2023 è stato un anno importante che ci ha permesso di concretizzare numerose idee e progetti, basti pensare ai 15 milioni di lavori sull’edilizia scolastica attraverso i fondi Pnrr.- sottolinea il presidente Calamai- Una Provincia “a servizio dei territori”, punto di riferimento per i cittadini e per i Comuni. Un ente “di prossimità” che in questi dodici mesi è intervenuto per dare sostegno e risposte concrete alle necessità dei Comuni».

Solo nell’ultima parte dell’anno la Provincia ha distribuito ai Comuni circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio a seguito dell’alluvione e per la viabilità. Ammontano, invece, a 2 milioni e 753 mila euro i lavori in corso su strade e ponti della viabilità provinciale: l’implementazione e la sostituzione delle barriere sulla sp9-sp11, il consolidamento del ponte lungo la sp3 dell’Acquerino e dei ponti lungo la sr 325 nel Comune di Vernio (km 48+300 e km 48+800) e nel Comune di Vaiano (km 65+900), l’intervento di messa in sicurezza del muro a valle a sostegno della sr 325 (km 63+000 e km 63+300) nel Comune di Cantagallo.

È in fase di gara, invece, l’intervento di manutenzione straordinaria per il “raddrizzamento” della curva sulla sr.325 in località Usella a Cantagallo, nei pressi della farmacia. Infine, ammontano a circa 1 milione di euro gli interventi di manutenzione conclusi nel 2023 che hanno visto l’asfaltatura della sp10 e della Sp 11 nella zona del Montalbano.

Sempre sulla Sr 325 ad inizio del 2024 è prevista la firma del protocollo d’intesa con la Regione che impegna i soggetti coinvolti a lavorare alla “325 del futuro”: «È importante che la Regione lavori direttamente alla progettazione di miglioramenti infrastrutturali e all’elaborazione di tracciati alternativi a quella che è la principale arteria viaria della Val Bisenzio – spiega Calamai — Un tema imprescindibile dal potenziamento della rete ferroviaria, che potrebbe costituire una reale alternativa per i collegamenti con la vallata e che potrebbe portare ad un sensibile alleggerimento del traffico veicolare».

Il 2023 si chiude anche con il raggiungimento di un altro prestigioso traguardo: la Provincia di Prato è tra le prime in Italia a concludere un intervento Pnrr, la messa in sicurezza sismica dell’istituto Dagomari, la cui consegna del primo lotto di lavori completato è avvenuta lo scorso 18 dicembre.

Tra le altre novità, i giorni immediatamente precedenti al Natale, hanno visto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza sismica della palestra dell’istituto “Dagomari” in via di Reggiana 36 per un importo pari a circa 671 mila euro (finanziati per circa 500 mila euro con fondi Pnrr e per 120 mila euro con avanzi di amministrazione dell’ente).

VIABILITÀ’, “IL TESORETTO DI NATALE” AI TERRITORI– Una Provincia che in questa fine anno “porta in dono” ai territori un vero e proprio tesoretto, con importanti somme per l’esecuzione di lavori sulla viabilità per un totale di 1 milione e 482 mila euro di progetti finanziati dall’ente (su un totale di 1 milione e 560 mila euro di costo totale). Lavori che interessano tutti i territori che hanno presentato richiesta di finanziamento. A Cantagallo la Provincia ha finanziato con 261 mila euro (su un costo totale di 275 mila euro) l’intervento di messa in sicurezza della strada di competenza comunale via di Gavigno, mediante il ripristino di porzioni oggetto di cedimenti stradali e il rifacimento della sovrastruttura stradale (viabilità alternativa alle SP2 e SP3). Ammonta a 300 mila euro il costo totale dell’intervento di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nei pressi della strada provinciale Sp10 nel Comune di Carmignano con la contemporanea messa in sicurezza dei percorsi pedonali di collegamento con il centro abitato di Santa Cristina.

ln questo caso la Provincia coprirà i lavori con un contributo pari a 285 mila euro. A Montemurlo la Provincia mette 332.500 euro su un totale dell’intervento pari a 350 mila, grazie ai quali si potrà procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza di via Scarpettini. Interventi anche nel Comune di Prato per concretizzare i quali la Provincia ha stanziato 57mila euro, su un totale di 60 mila euro, per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Manzoni (SP7), posto al’’intersezione con via Bigoli – via Verzoni a Iolo.

A Vaiano la Provincia interviene con un contributo pari a 199 mila euro su un costo totale di 210 mila euro per la realizzazione di un parcheggio pubblico tra la via Buonarroti e la S.r 325 nelle vicinanze del municipio con il contributo della Provincia Infine, a Vernio gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al miglioramento di tutta la rete stradale del territorio: sarà riasfaltata la via di Montecuccoli dal ponte di Terrigoli a Gavazzoli, strada danneggiata a seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso; nuova asfaltatura della via di San Quirichello, da Sant’Ippolito al confine con il Comune di Cantagallo; via di Morandaccio, asfaltatura del tratto finale verso la via di Sant’Ippolito. Le opere si avvalgono del contributo della Provincia pari a 346 mila euro su un costo totale dell’intervento di 365 mila euro.

ALLUVIONE, INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ATTIVATI — A seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso, la Provincia ha attivato interventi di somma urgenza per 3 milioni e 484 mila euro. Prevalentemente interessati i Comune della Val Bisenzio (Vaiano, Vernio e Cantagallo) lungo la sr 325 con otto cantieri attivi, dove la Provincia è intervenuta per il consolidamento dei versanti attraverso l’installazione di reti e chiodature in acciaio, la regimazione delle acque e la messa in sicurezza delle scarpate dissestate. Sul Comune di Prato l’unica somma urgenza attivata riguarda la messa in sicurezza del lucernario del liceo “G. Rodari” di via Galcianese per un costo di circa 200 mila euro.

SP3 ACQUERINO – Sono stati prorogati i lavori di consolidamento strutturale del ponte lungo la Sp3 dell’Acquerino. I lavori dovevano concludersi a dicembre di quest’anno, poi, anche a causa dell’emergenza alluvione e delle continue piogge successive, la Provincia di Prato ha emesso una nuova ordinanza con la quale si è resa necessaria la proroga della chiusura temporanea fino al 31 marzo 2024 del tratto di SP3 dell’Acquerino dal km 0+000 al km 0+050, in attesa del termine dei lavori e degli esiti del collaudo statico finalizzati a determinare l’effettiva portata del ponte in conseguenza degli interventi effettuati.

POLIZIA PROVINCIALE — Un importante servizio di prossimità al cittadino quello svolto dalla polizia provinciale nelle materie di competenza: viabilità provinciale e regionale, con servizi svolti in collaborazione con le altre forze di polizia, e nelle materie delegate dalla Regione come caccia e pesca, tutela degli animali e dell’ambiente.

Alcuni dati – La polizia provinciale nel 2023 ha elevato 507 sanzioni al Codice della Strada e ricevuto 150 segnalazioni da parte dei cittadini su materie di competenza (ambiente, fauna, caccia ecc…), 69 sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca, ambiente, tutela degli animali, abbruciamenti non consentiti e raccolta senza permesso dei funghi. Sono 31 le denunce alla Procura della Repubblica, di cui 24 in materia ambientale ed altre 38 indagini delegate direttamente dalla autorità giudiziaria nelle materie di competenza (principalmente caccia, ambiente e tutela degli animali)

A dicembre sono entrati in servizio tre nuovi agenti che vanno ad implementare l’organico. Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai aveva garantito ad inizio mandato di impegnarsi attivamente per aumentare il numero di agenti, assicurando così una maggiore presenza di pattuglie sul territorio. La realizzazione di questa promessa si è concretizzata, portando ad un ampliamento dell’organico pari a 11 unità (comandante, vice comandante e nove agenti).

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE– La Provincia di Prato è la prima in Toscana ad aver adeguato il proprio piano di protezione civile al nuovo Testo Unico nazionale, piano già validato dalla Regione e dunque pienamente operativo. Tra le altre importanti azioni svolte in materia di protezione civile, la Provincia di Prato a fine ottobre ha siglato un importante protocollo d’intesa con la prefettura e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco per l’attivazione della Sopi, la sala operativa provinciale integrata di protezione civile, un centro di comando e di coordinamento unico, attivato presso il comando dei Vigili del fuoco di via Paronese.

EDILIZIA SCOLASTICA – Primato raggiunto: la Provincia di Prato è una delle prime province d’Italia a concludere una fase di interventi Pnrr sull’edilizia scolastica con la consegna del primo lotto di lavori per la messa in sicurezza sismica dell’istituto superiore Dagomari.

Un intervento che prevede un quadro complessivo di lavori pari a 5,2 milioni di euro. Scelta vincente della Provincia anche il trasferimento di un indirizzo del Dagomari a palazzo Vestri in piazza Duomo con ricadute positive sulla vita del centro. Ammontano a 15 milioni di euro gli interventi sull’edilizia scolastica finanziati attraverso i fondi Pnrr.

Positiva anche la giornata dedicata all’orientamento e alla scelta della scuola superiore con l’Open Day dello scorso 18 novembre, organizzato dalla Provincia con l’Ufficio scolastico provinciale a palazzo Vestri e Banci Buonamici. Tra le altre date da ricordare di questo 2023, lo scorso 25 maggio è stata inaugurata dal presidente Calamai la nuova sede dell’ufficio scolastico provinciale, in via Valentini all’interno di Prato City.

SPAZI ESPOSITIVI – Gli spazi della Provincia nel 2023 hanno ospitato 24 mostre e vari eventi nelle varie sale che l’ente mette a disposizione delle associazioni del territorio. Una vera e propria “casa” a disposizione del territorio per offrire spazi espositivi a eventi culturali e a carattere sociale, come la mostra del pittore inglese Geoffrey Humphries in collaborazione con il Comune di Vernio e la recente mostra di presepi realizzati dai ragazzi della cooperativa sociale Cui, Un Prato di Libri, associazione culturale Il Castello, la Scuola D’Arte Leonardo , la Pubblica Assistenza L’Avvenire, l’Unione italiana ciechi, mercatini Charity for ANT – Fondazione AMI – Moica e iniziative proposte da soggetti esterni come la Camera Penale, la Libera Università del tempo libero, l’Ospedale Santo Stefano in occasione del decennale dell’ospedale Santo Stefano di Prato.

Tanti gli eventi anche nel giardino Buonamici come la rassegna letteraria con vari ospiti.

