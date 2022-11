UNA SERATA BENEFICA AL CIRCOLO CHERUBINI

Il concerto-racconto sarà condotto dalla “camaleontica” Monica Attucci

PRATO. Sarà senza dubbio una serata emozionante, coinvolgente, quella del 2 dicembre alle ore 21,15 al Circolo Cherubini con la band Artemente creata dal bassista del gruppo, Umberto Langianni e autore del libro Giulia (Attucci Editrice) in memoria della nipote morta a 23 anni a causa di un tumore.

Di fronte al dolore di una perdita così importante, ecco la volontà di una famiglia che fin dal primo istante ha tenuto a trasformare le lacrime in forza, mettendosi al servizio dell’altro attraverso l’associazione “Il Futuro di Giulia” Onlus.

E così al curriculum già ricco di eventi benefici, ecco aggiungerne un altro. I fondi raccolti durante la serata andranno a sostenere progetti per la cura di malattie oncologiche pediatriche.

Insieme ad Artemente si esibiranno i Draaitafels.

I Draaitafels nascono come band nel 2020 da un’idea di un gruppo di studenti del Liceo Musicale di Prato uniti da una grande passione per la musica e da una profonda e sincera amicizia.

Il termine Draaitafels ( che prende origini dalla lingua Afrikaans ) significa Giradischi e come tale è la versatilità di questa giovane band che spazia dagli ACDC ai Red Hot Chili Peppers, dai Black Sabbath agli Iron Maiden.

L’entusiasmo e le competenze musicali del gruppo, impegnato anche in studi di musica classica e di composizione, consentiranno in un prossimo futuro anche la realizzazione di brani di propria composizione.

Il live verrà condotto e cadenzato dalla camaleontica Monica Attucci che guiderà lo spettacolo (con la formula dello Showcase) alternando letture del libro Giulia agli inframezzi musicali, dando vita ad un concerto-racconto

Voglio ringraziare di cuore (dice Attucci) quanti in questi giorni, con grande generosità, si sono messi a disposizione per questo progetto, nato da un semplice scambio di messaggi e che oggi prende incredibilmente forma. Quando c’è bisogno di solidarietà e di tendere la mano a chi è in difficoltà io ci sono sempre.

E sono già emozionatissima…

*Per chi volesse mangiare qualcosa al Cherubini prima della serata è consigliata la prenotazione al 3462283929