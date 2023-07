UNA SERATA “ESPLOSIVA” AL PISTOIA BLUES FESTIVAL

Dalle 19 in poi in Piazza del Duomo

PISTOIA. Per il quarto appuntamento del blues sono previsti fuochi d’artificio in piazza del Duomo. Avere sul palco artisti del calibro di Wolfmother, Ana Popovic, Dirty Honey e Gennaro Porcelli equivale a dire chitarre esplosive e non solo.

Stasera apriranno la serata Guidi e Quani (vincitori del contest), poi sarà il turno del chitarrista di Bennato Gennaro Porcelli; quindi sarà la volta dei Dirty Honey e infine la signora del blues, la chitarrista Ana Popovic infiammerà la piazza che a quel punto sarà pronta ad accogliere la band Wolfmother, che sarà sicuramente in grado di accontentare i gusti e le aspettative del pubblico.

Anche stasera la stupenda piazza del Duomo accoglierà come avviene da oltre una quarantina di anni la buona musica.

Buon Blues, buona musica e pronti per le emozioni.

Leggi anche: AL PISTOIA BLUES UNA GRANDE SERATA ROCK BLUES INTERNAZIONALE – Linea Libera

[Gianluca Risi]