UNA STELLA COMETA TRA LE PIANTE DELLA ROTONDA DELLA VERGINE

L’installazione per il Natale nello spazio verde gestito dal Gruppo Zelari

PISTOIA. Una grande stella cometa illuminata artificialmente è scesa tra le piante della rotonda della Vergine a due passi dal casello autostradale di Pistoia.

A installarla nei giorni scorsi è stata Zelari Piante del Gruppo Zelari, che ha in gestione questo spazio verde di 3 mila 200 metri quadrati dal 2017, a seguito di un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Pistoia che prevede manutenzione e valorizzazione.

La grande aiuola è articolata in un prato di circa 2 mila mq e un’area a macchia arbustiva e alberature di oltre mille metri quadrati che accoglie 250 arbusti e 29 alberi delle seguenti specie: 8 cipressi (Cupressus sempervirens), 7 aceri palmati (Acer palmatum), 7 corbezzoli (Arbutus unedo), 4 querce di palude (Quercus palustris) e 3 meli da fiore (Malus perpetu ‘evereste’).

«Piante che stanno reggendo benissimo, segno che la manutenzione sta funzionando bene a dispetto delle traversìe climatiche – sottolinea Andrea Zelari con una punta di orgoglio —. Speriamo che questa stella cometa che spunta dalla vegetazione sia di buon auspicio per il distretto delle piante e per tutta la cittadinanza pistoiese in occasione delle festività e il prossimo anno».

[sandiford – diade]