una vasca per aisla. UNA MARATONA DI NUOTO A SCOPO BENEFICO

L’iniziativa si terrà alla piscina di Mezzana sabato 19 e domenica 20 novembre. In corsia per 24 ore consecutive si alterneranno atleti, appassionati e famiglie

PRATO. Torna sabato 19 e domenica 20 novembre l’appuntamento con ‘Una vasca per Aisla’. Si tratta della maratona non competitiva di nuoto, dalla durata di 24 ore, che si svolgerà in contemporanea a Prato, nella piscina di Mezzana, e a Firenze nell’impianto di San Marcellino. L’obiettivo è benefico: si raccolgono infatti fondi per le attività portate avanti dall’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che svolge servizi a supporto dei malati di sla e per i loro familiari. La manifestazione pratese sarà a supporto di Aisla Prato, quella fiorentina di Aisla Firenze.

A organizzare la maratona pratese sono il Csi Nuoto Prato e il Centro Giovanile di Formazione Sportiva che, proprio come accaduto l’anno scorso, mette a disposizione dell’iniziativa la piscina di Mezzana.

La 24 ore di nuoto inizierà alle 13 di sabato 19 novembre e durerà fino alle 13 della domenica. Durante la maratona non competitiva ci sarà sempre qualcuno in vasca: si alterneranno oltre 40 atleti del Csi Nuoto Master, alcuni tesserati del Cgfs e poi chiunque si presenti alla piscina di Mezzana. L’anno passato i partecipanti alla manifestazione sono stati oltre trecento e per il 2022 l’obiettivo è quello di fare meglio. Essendo una iniziativa non competitiva si potrà nuotare in qualsiasi modo, con qualsiasi stile, e anche con le pinne, tavoletta e braccioli. Non a caso l’anno passato ci fu la partecipazione di tanti bambini e famiglie, con la chiusura dell’iniziativa alla presenza del campione di nuoto Simone Ciulli. L’auspicio adesso è quello che il medagliato ai giochi paralimpici di Tokyo 2020 rinnovi la sua presenza alla piscina di Mezzana anche quest’anno.

L’iscrizione, che comprende anche gadget di Aisla e cuffia personalizzata realizzata da Decathlon, è di dieci euro. Ma si accetteranno anche contributi liberi da parte di coloro che non possono scendere in vasca. Durante la serata ci sarà una pizzata, poi la spaghettata e al mattino la colazione. Tutto offerto dai vari sponsor dell’iniziativa: Decathlon, Salumificio Mannori, Pizzeria 2000, Pasticceria Nanni. L’assistenza sarà garantita dalla Misericordia di Galciana e sarà sempre presente un assistente bagnate del Csi Nuoto Prato.

“Rinnoviamo il nostro impegno nell’organizzazione di una manifestazione benefica e che ha un importante scopo sociale – spiegano dal Csi Nuoto Master -. Quest’anno raccogliamo fondi per la sezione pratese di Aisla, che sul territorio segue oltre venti persone affette da sla. L’invito alla cittadinanza è quindi quello di partecipare in massa”.

Mirko Bassi, direttore generale del Cgfs, racconta come il Centro Giovanile “sia orgoglioso di mettere a disposizione la piscina di Mezzana per una iniziativa benefica di questo calibro”. “Il Cgfs sposa in pieno con il Csi Nuoto Prato gli obiettivi alla base di questa maratona di nuoto” aggiunge Bassi.

A raccontare i servizi forniti da Aisla Prato è il referente territoriale Raffaele Sanesi. “Intanto ringraziamo la città per il coinvolgimento in una così bella iniziativa – dice -, che ci permette di dare rilevanza ai servizi che svolgiamo per i malati di sla e per i loro familiari. Come associazione abbiamo un protocollo operativo di collaborazione con l’unità operativa di neurologia dell’Asl Toscana Centro, organizziamo e finanziamo un gruppo di auto mutuo aiuto per le persone con sla e i loro familiari, forniamo un servizio di psicologia, ci occupiamo di pratiche legali e socio-assistenziali e sensibilizziamo le istituzioni e la popolazione sulle problematiche legate alla sla”.

Per informazioni e prenotazioni: unavascaperaislaprato@gmail.com, o 349/4675566 oppure 338/7739937.

[de biase/montaleni —Cgfs, Csi Nuoto Prato e Aisla Prato]