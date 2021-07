UNESCO. L’ABBRACCIO “SENTITO E SPONTANEO” TRA BARONCINI E BELLANDI

Il sindaco Luca Baroncini: “Un messaggio di unità cittadina tra schieramenti politici opposti di fronte ad un momento storico e così bello per tutta la nostra comunità”

MONTECATINI. [a.b.] “L’abbraccio sentito e spontaneo tra me e l’ex sindaco Giuseppe Bellandi rappresenta non solo la condivisione che ho fortemente voluto con chi ha iniziato questo cammino, ma anche e soprattutto un messaggio di unità cittadina tra schieramene politici opposti di fronte ad un momento storico e così bello per tutta la nostra comunità!”.

Così il sindaco Luca Baroncini ha voluto festeggiare il riconoscimento ottenuto dall’Unesco condividendo questo importante risultato con quanti hanno lavorato perché Montecatini Terme entrasse a far parte del patrimonio mondiale dell’Umanità.

Il momento della proclamazione negli uffici del Ministero alla presenza del sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni è stato suggellato da abbracci. inchini e strette di mano.

“Questo risultato – ha scritto il sindaco di Montecatini — certifica quello che ho sempre pensato: Montecatini Terme è una delle città termali più belle del mondo, che non può non essere visitata da curisti e turisti di piacere amanti della cultura, dell’arte, dell’architettura e del benessere nel cuore della Toscana!”.

“Ringrazio di cuore – ha concluso — il ministero e gli uffici comunali per lo strenuo lavoro di questi anni, che ha reso possibile questo riconoscimento, assieme alle altre 10 città termali europee del circuito Great Spas of Europe”.