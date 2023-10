UNIONE E ARMONIA TRA COMUNITÀ: LA COLLABORAZIONE ITALO-CINESE A PRATO

Due Culture si uniscono attraverso la musica e il Tai Chi Chuan

PRATO. La città di Prato, da oltre tre decenni, ospita una variegata migrazione di diverse comunità, tra cui quella cinese, che è la più numerosa.

A San Paolo, nei giardini Vivaldi, tra via Vivaldi e via Salieri, nel “Parco della palestra verde”, da alcuni anni un gruppo di cittadini cinesi si riunisce ogni mattina per praticare l’arte millenaria del tai chi chuan sotto la guida esperta del maestro Chen Zong Quan. Inoltre, si è formato un piccolo corpo di ballo, composto da ragazze cinesi, noto come “Le Sorelle di San Paolo”.

Nel corso degli anni, il maestro Chen Zong Quan ha generosamente aperto le sue lezioni gratuite ai cittadini italiani interessati a questa disciplina orientale, promuovendo così un legame unico tra le due comunità.

Col passare del tempo, questa collaborazione è cresciuta fino a portare alla nascita del progetto artistico-musicale congiunto delle due comunità. Insieme, hanno arrangiato la celebre canzone “Che Sarà”, interpretandola sia in italiano che in cinese, e hanno creato un affascinante video musicale.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di unione e armonia tra due comunità così prossime geograficamente, ma spesso separate da preconcetti e timori.

Il video realizzato dal gruppo testimonia la potenza dell’arte e della musica nel superare le barriere culturali e nel promuovere l’amicizia tra culture diverse.

Link al Video: https://www.youtube.com/watch?v=GQMVYW0_5_Q

Inoltre, nel video potrete apprezzare la partecipazione del cantautore pratese Piero Garbin, un talento poliedrico che, con una carriera artistica che abbraccia gli anni Sessanta e Ottanta, ha apportato un prezioso contributo, rendendo questo progetto ancor più straordinario e coinvolgente.

Chi è Piero Garbin: Link https://www.andre-ino.com/piero-garbin/

[francesco garbin]