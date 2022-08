UNIONE POPOLARE, AL VIA DA OGGI ALLA RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Unione Popolare nasce dalla volontà unitaria di DeMa, Manifesta, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista. Stasera punto di raccolta al Circolo Arci di Pontelungo

PISTOIA. A partire da oggi martedì 9 agosto si può firmare per la presentazione delle liste di Unione Popolare presso le segreterie dei Comuni e ai punti di raccolta firme.

Primi appuntamenti organizzati:

– oggi martedì 9 agosto presso il Circolo ARCI di Pontelungo (Pistoia) dalle ore 21 alle 23;

– giovedì 11 agosto presso il Circolo ARCI di Margine Coperta dalle ore 21 alle 23.

Ricordiamo che si deve essere in possesso di un documento legalmente valido. Prossimamente daremo nuove indicazioni per i punti di raccolta firme.

[prc pistoia]