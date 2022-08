UNIONE POPOLARE, RAGGIUNTO E AMPIAMENTE SUPERATO IL QUORUM DELLE FIRME

Nel pistoiese raccolte circa 350 firme

PISTOIA. Sono state consegnate ieri pomeriggio a Firenze, nei locali del Comitato elettorale Toscano di Unione Popolare, circa 350 firme di elettori pistoiesi che hanno deciso di vedere anche il simbolo di Unione Popolare sulle schede elettorali.

Sono 350 firme raccolte in meno di 10 giorni a Pistoia e provincia dai volontari e dai militanti delle forze politiche che si riconoscono nel progetto di Unione Popolare (Rifondazione Comunista, Potere al popolo, Risorgimento Socialista, DeMa). Ringraziamo tutte le persone che hanno firmato permettendo così di allargare un pochino la democrazia, gli autenticatori, consiglieri comunali di diverse aree e tutt* le/i compagn* che hanno raccolto le firme e aperto una lunga e faticosa campagna elettorale dalla parte di chi non ha voce, dalla parte della pace e contro le guerre, dalla parte diritti per tutti.

Unione popolare — Coordinamento Provinciale di Pistoia