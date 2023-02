università. FOSSI (PD): “SERVONO PIÙ RESIDENZA PUBBLICHE PER STUDENTI”

Il candidato segretario del Pd toscano al flash mob a Novoli: “Sul diritto allo studio siamo un’eccellenza, ma non sediamoci: la platea dei beneficiari va ampliata e serve più sostegno agli atenei e alla Regione per fronteggiare l’aumento dei costi”

FIRENZE. “Il Pd deve essere in prima linea nel chiedere maggiori investimenti nel Diritto allo studio in Toscana, in particolare nella costruzione di residenze studentesche pubbliche”.

A lanciare la sfida è Emiliano Fossi, candidato a segretario del Pd toscano, che ieri ha partecipato ad un flash mob per il diritto allo studio al Polo universitario di Novoli.

“Sul diritto allo studio — dice Fossi — la Toscana rappresenta un’eccellenza in Italia, ma non dobbiamo accontentarci: molte ragazze e ragazzi sono ancora di fatto tagliati fuori dalle università per motivi socio-economici e territoriali, molte studentesse e studenti fanno fatica a tenere il passo. Penso che il Pd debba fare una battaglia per alzare la soglia Isee necessaria all’ottenimento della borsa di studio, prevedendo un corrispettivo aumento dei fondi da assicurare mediante maggiori investimenti statali, così da ampliare la platea dei beneficiari dei servizi del Diritto allo Studio.

E penso che serva un impegno forte a sostegno di studentesse e studenti pendolari: dobbiamo continuare a incentivare il trasporto pubblico locale, anche attraverso la calibrazione e l’ampliamento delle tariffe agevolate per promuovere una mobilità sempre più sostenibile”.

“Il Pd — continua Fossi —deve sostenere le battaglie di tante organizzazioni studentesche per finanziare la creazione di sportelli antiviolenza in ogni ateneo, come recentemente avvenuto nella Regione Lazio. E servono importanti investimenti pubblici a tutti i livelli per garantire l’assistenza medica di base e quella psicologica alle studentesse e agli studenti dentro le università.

Si lavori per fornire ai fuori sede assistenza sanitaria gratuita senza dover rinunciare al medico di famiglia nel paese di residenza. Si dica con forza che non si può morire di stress, né di competizione: dobbiamo affrontare il problema sia sul piano culturale che su quello più immediato, garantendo ascolto e supporto a chi è in difficoltà”.

[ivana zuliani]