unvs pistoia. CI HA LASCIATO LA NOSTRA ICONA

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport ricorda Celina Seghi morta stanotte a 102 anni: “Nel tuo nome continueremo a diffondere i valori dello sport”

PISTOIA. Per venti anni i Veterani di Pistoia hanno diffuso i valori sportivi sotto il nome di Celina Seghi, infatti la sezione è da sempre intitolata a lei, unica in Italia dedicata uno sportivo vivente.

Celina sentiva forte il legame con la nostra associazione e partecipava con il suo spirito allegro e positivo alle varie iniziative e manifestazioni.

Una vera Campionessa, ma soprattutto una Donna moderna e tenace alla quale tutti noi soci eravamo affezionati.

Un precursore per le donne dello sport che fin dagli anni ’30 si è confrontata ed ha vinto facendo parte di un mondo prettamente maschile. Un tocco di rosa tra i grandi nomi dello sci abetonese.

Un simbolo riconosciuto ovunque che era il nostro vanto ed il nostro orgoglio.

A nome di tutti i soci UNVS della sezione di Pistoia esprimo il dolore per la perdita ed il vuoto che lascia in tutti noi.

Ai veterani pistoiesi si unisce il cordoglio di UNVS nazionale, espresso dal Presidente Francesca Bardelli, molto legata a Celina, che ci ha comunicato stamani la notizia con questo

“Se n’è andata stanotte, serenamente, dopo una vita incredibile, la nostra Icona. Un’esistenza da campionessa, un’età da campionessa. Costantemente alla ribalta, ovunque andasse, su ogni palcoscenico, fra la gente, sulle sue amate piste innevate, portava una ventata di allegria.

Non dimenticherò gli incontri nelle scuole, dove andavamo insieme a parlare ai ragazzi dei Valori dello Sport. Seppur già novantenne catturava la loro attenzione e il loro interesse. Era spiritosa, briosa e per lei gli applausi erano sempre copiosi e sinceri.

Il suo nome e il suo ricordo ci accompagneranno sempre.”

Il Presidente

(Arch. Marco Biagini]