unvs. PISTOIA TRIONFA AI CAMPIONATI NAZIONALI DI CICLISMO 2020

A Massa i Veterani dello Sport di Pistoia hanno confermato il titolo a squadre vinto lo scorso anno. Conquistate quattro maglie tricolori individuali

PISTOIA. La selezione degli atleti UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) di Pistoia composta da: Gino Menchi, Stefano e Luca Dell’Innocenti, Enrico Burchietti, Giacomo Galigani, Luca Vanni, Giovanni Ruscillo, Simone Panconi, Luca Gorgeri e Roberto Fonti, accompagnata dal coordinatore Marco Bucelli, vince il titolo Nazionale a squadre e 4 maglie tricolori individuali, oltre a numerosi podi e piazzamenti.

Il campionato italiano si è svolto a Massa sabato 26 settembre, oltre 170 atleti si sono dati battaglia nelle rispettive categorie per conquistare le maglie tricolori. Sul classico circuito da ripetersi sette volte per oltre settanta chilometri, per poi deviare verso l’arrivo in salita, situato sul passo della Foce. Il percorso molto impegnativo e veloce nei sette giri pianeggianti e’ diventato selettivo negli ultimi quattro chilometri di salita prima di arrivare al traguardo finale.

Alla resa dei conti finali la compagine Pistoiese con 83 punti ha prevalso e si è aggiudicata il trofeo Nazionale, seconda la sezione di Massa, terza la sezione di Pontremoli a seguire le sezioni UNVS di Parma e Vicenza.

Per le maglie individuali, interpretando magistralmente la gara si laureano campioni Italiani UNVS, nella categoria M5 Luca Gorgeri, nella categoria M3 Simone Panconi, nella categoria M4 Giacomo Galigani e nella categoria M6 Enrico Burchietti, tutti appartenenti al gruppo pistoiese.

Per gli altri piazzamenti, sul secondo gradino del podio salgono anche, Giovanni Ruscillo, Luca Degl’Innocenti e Gino Menchi. Medaglie di bronzo per Luca Degl’innocenti. Piazzamenti di rilievo anche per Roberto Fonti e Luca Vanni. Fanno parte della squadra ma non hanno potuto partecipare per motivi personali alla gara Gabriele Pacini, Marco Bucelli, Stefano Santerini, Annalisa Frulli, Andrea Gori.

Abbiamo riconfermato il titolo nazionale a squadre conquistato lo scorso anno e vinto 4 titoli individuali, afferma il coordinatore della squadra dei veterani Pistoiese Marco Bucelli, anche se ottenere questi risultati non è stato facile visto il valore degli avversari, ma in questa occasione i nostri atleti hanno corso con un obbiettivo e uno stimolo in piu’, quello di vincere il titolo per onorare la memoria del ex presidente della sezione UNVS di Pistoia Gianfranco Zinanni, recentemente scomparso.

Alla squadra i complimenti del Vice presidente nazionale Francesca Bardelli e del Presidente della sezione provinciale Marco Biagini. Adesso l’appuntamento è per la prossima rassegna del 2021, che potrebbe anche essere disputata a Pistoia.

[Ufficio stampa – Unvs Pistoia]